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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız".

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız".

Politika 08.12.2022, 10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız".

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız".

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