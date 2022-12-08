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Erzurum’da şiddet olayında gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı; Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız".
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız".
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız".
Politika 08.12.2022, 10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız".