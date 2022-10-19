Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye rozet taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye rozet taktı. Çelebi, " Allah utandırmasın cumhurbaşkanım siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Bu millete cellat olan FETÖ Zombi örgütüne karşı yanınızdayım" dedi.