Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Sözlerimizin hemen başında Bursa'da infaz koruma memurlarına yapılan terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet diliyorum.

Muhalefetin Ramazan'ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz. Şehit yakınlarımızla, askerlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla 7'den 70 milletimizle bir araya geliyoruz.

Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretini veriyoruz. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanı bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz.

Biz de her hal ve şart altında dik duracağız. Allah'ın rızasını kazanma ve milletin duasını almaktan başka bir şey beklemeden hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz

20 yıldır olduğu gibi muhalefetin gerilimini aklı selimle savuşturacağız. 1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. 2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız.

Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğu anlaşılmıştır.

Bu Ramazanı da savaşın trajik görüntüleri eşliğinde karşıladık. Son günlerde ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. Görüştüğümüz her lidere Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik. Uluslararası toplumu, BM başta olmak üzere her platformda zulüme karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman başka hesaplar var işin içinde demektir.

TSK, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde işgal altında tuttuğu bölgeyi temizlemeye yönelik harekatını yeniledi. Terör örgütünün saldırılarına karşı üslenme bölgelerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak, hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak hükümetiyle işbirliği içinde yürüttüğümüz bu harekatta askerlerimize başarılar diliyorum.

Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü bulunmadığının, tek amacın sınırlarının güvenliğini ve komşu ülkelerde istikrar sağlanmasını olduğunu ifade etmek istiyorum.

Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır.

Yakın zamanda salgın sürecinde yaptıklarımız ortadadır. Salgının sebep olan sıkıntılara kur dalgasını eklendiğinde milletimizin yanında yer aldık. Karadeniz'deki savaş ise yaşanan saldırıyı daha da derinleştirdi. Her yerde yükselen enflasyonun ve tedarikin yol açtığı sıkıntıları takip ediyoruz. Bize düşen içinden geçtiğimiz imtihanın farkında olarak birliğimize ve beraberliğimize sarılmaktır. Biz işimize bakıyoruz. İnşası biten eserleri hizmete açıyoruz. Diğer alanlarda hazırlıkları tamamladığımız müjdeleri paylaşıyoruz.