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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kongresine bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kongresine canlı bağlantı ile katıldı. Ülkede tatlı su siyasetçilerinin olduğunu ve yüzlerinin seçimden seçime görüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın şartlarından dolayı ekim-kasım aylarında birkaç il dışında kongre ziyaretlerini yapamadıklarını, yeni başlatılan aşı çalışmalarıyla birlikte bahar aylarında vatandaşlarla yüz yüze yeniden buluşacağı müjdesini verdi.

Politika 18.01.2021, 17:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kongresine bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kongresine canlı bağlantı ile katıldı. Ülkede tatlı su siyasetçilerinin olduğunu ve yüzlerinin seçimden seçime görüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın şartlarından dolayı ekim-kasım aylarında birkaç il dışında kongre ziyaretlerini yapamadıklarını, yeni başlatılan aşı çalışmalarıyla birlikte bahar aylarında vatandaşlarla yüz yüze yeniden buluşacağı müjdesini verdi.

AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kongresi Artuklu Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve partililer hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlandığı kongrede yaptığı konuşmada, alınan tedbirler ve aşı sürecinin başarıya ulaşmasıyla birlikte bahar aylarında vatandaşlarla yüz yüze hasret gidermek istediklerini söyledi. Ülkede tatlı su siyasetçilerinin olduğunu ve yüzlerinin seçimden seçime görüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın şartlarından dolayı ekim-kasım aylarında birkaç il dışında kongre ziyaretlerini yapamadıklarını, yeni başlatılan aşı çalışmalarıyla birlikte bahar aylarında vatandaşlarla yüz yüze yeniden buluşacağı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın şartlarından dolayı ekim kasım aylarında birkaç il dışında maalesef bu ziyaretlere imkan bulamadık. Canlı bağlantı vasıtasıyla da olsa tüm il kongrelerimize iştirak etmeye çalışıyoruz. İnşallah aldığımız tedbirlerin ve geçtiğimiz günlerde başlattığımız aşı sürecinin başarıya ulaşmasıyla bahar aylarından itibaren yeniden sizlerle yüz yüze ruberu hasret gidermeyi istiyoruz. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların yüzleri seçimden seçime görülür. Biz şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı ve milletimize olan hizmetkarlığımızı sürdüren bir kadroyuz. Partimiz kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken vesayetin cenderesinde mücadele ederken, darbecilere karşı direnirken, hep bu anlayışla hareket ettik. Hizmet alanlarında yaptıklarımızı teker teker anlatmaya kalksak, günler, haftalar, aylar yetmez. Bunun yanında dış politikadan, terörle mücadeleye, ülkemizin uluslararası hak ve menfaatlerini korumaktan, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya kadar her konuda söyleyecek çok sözümüz var. Daha ötesi ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri ve projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şey söylemenin çok uzağındadır" dedi.

"AK Parti’nin bir duruşu vardır"

Daha sonra konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise AK Parti’nin dik bir duruşu olduğunu söyledi. Hem muhafazakar hem de yenilikçi ve dinamizm peşinde koşan bir parti olduklarını vurgulayan Yazıcı, "AK Parti’nin bir duruşu vardır. AK Parti dik durur dik. Nasıl dik durur, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi dik durur. Bizim bir kimliğimiz var. Kimliğimizde Türkiye’de 90’ı aşkın siyasi parti var. Kimlik itibariyle, duruş itibariyle onlardan olan farkımız ne? Değerli kardeşlerim, sevgili Mardinli dostlar, sevgili gençler, bizim kimliğimiz muhafazakar ve demokrat bir parti olduğumuzdur. Biz muhafazakar bir partiyiz. İnsan topluluklarını millet haline getiren değerler vardır. Ortak vatanımız, bayrağımız, kültürel mirasımız, örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz, inanç değerlerimiz biz bunlara önem veren ehemmiyet gösteren bir parti kimliğine sahibiz. Hem muhafazakarız hem de yenilikçi ve dinamizm peşinde koşan bir partiyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçildi.
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