banner596

banner547

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantısı’na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantısı’na katıldı

Politika 27.09.2022, 17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantısı’na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantısı’na katıldı

Yorumlar (0)