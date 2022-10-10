Son Dakika
Dr. Bülent Raşit Tuncel’den lazer operasyonu hakkında önemli uyarılar; “Göz çizdirme’ ameliyatı için numaranın sabit olması gerekir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız."
Politika 10.10.2022, 20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız."