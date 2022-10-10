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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız."

Politika 10.10.2022, 20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız."

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