Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AİHM ile ilgili yapılan değerlendirmeler konusunda açık ve net söylüyorum; AİHM kararlarından adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca orada da maalesef ters kar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AİHM ile ilgili yapılan değerlendirmeler konusunda açık ve net söylüyorum; AİHM kararlarından adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca orada da maalesef ters kararlar verir"