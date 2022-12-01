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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

Politika 01.12.2022, 15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

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