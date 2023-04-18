Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar’da vatandaşlara sesleniyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinin startını AK Parti’nin 2001’de temellerinin atıldığı Afyonkarahisar’dan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına bundan önceki dönemlerde kentin AK Parti’ye verdiği desteklerden bahsederek, kentin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, konuşmasında, “Cuma günü vasıl olacağımız Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Bugün burada sizlerle buluşarak bayramı erken karşıladık. Cumhuriyetimize giden yol Afyon’da kazılan zaferle başladı. Biz de partimizi kurarken Afyon’dan yola çıktı. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılına giden yolu Afyon’dan başlatıyoruz” dedi.