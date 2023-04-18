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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar’da vatandaşlara seslenecek
CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YAKLAŞAN 14 MAYIS SEÇİMLERİ ÖNCESİ AFYONKARAHİSAR’DA VATANDAŞLARA SESLENECEK.
Politika 18.04.2023, 11:31
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi Afyonkarahisar’da vatandaşlara seslenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde bugün programına Afyonkarahisar’da başlayacak. Zafer Meydan’ında vatandaşlara seslenecek Erdoğan’ın mitingi, gerçekleştireceği alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Mitingin yapılacağı alana girişlerde çok sayıda güvenlik noktası oluşturuldu. Mitingi yapılacağı alana Erdoğan’ın ve AK Parti’nin hizmetlerinin yer aldığı dev pankartlar asıldı. Mitingin 13.00’da başlaması bekleniyor.