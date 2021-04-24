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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum’u kabul etti.
Politika 24.04.2021, 15:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum’u kabul etti.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum’u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Vahdettin Köşkü’ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.