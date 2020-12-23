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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin’i kabul etti.
Politika 23.12.2020, 15:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin’i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Amir Mohammad Ramin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ramin’in beraberindeki eşi ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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