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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kalitede petrol bulduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kalitede petrol bulduk."

Politika 27.06.2022, 19:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kalitede petrol bulduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kalitede petrol bulduk."

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