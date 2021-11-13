Son Dakika
Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu bize neyin hesabını soracaksın? Şehit ailesine küfür edenlere yüreğin yetiyorsa hesap sor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül’ün ziyaret ettiği Başak Cengiz’in anne ve babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül’ün ziyaret ettiği Başak Cengiz’in anne ve babasıyla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye başsağlığı ve sabır diledi.
Politika 13.11.2021, 14:08 13.11.2021, 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül’ün ziyaret ettiği Başak Cengiz’in anne ve babasıyla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye başsağlığı ve sabır diledi.