Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirliklerinde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti üzerine TSİ 15:40 sıralarında Birleşik Arap Emirliklerine geldi. Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Devlet Başkanlığı Qasr Al Watan’a geçerek ikili görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Nahyan’ın gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı ‘EXPO 2020 Dubai’ye gelerek, Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat’ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.