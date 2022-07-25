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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD’nin terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD’nin terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Özel Yayını’nda gündeme dair soruları yanıtladı.
Politika 25.07.2022, 23:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Özel Yayını’nda gündeme dair soruları yanıtladı.