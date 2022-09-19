Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.
Politika 19.09.2022, 20:51
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.
BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Vesayet Konseyi’nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.
Sayfalar Tümü