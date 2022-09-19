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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.

Politika 19.09.2022, 20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Vesayet Konseyi’nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.

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