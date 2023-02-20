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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonunda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i kabul etti.

Politika 20.02.2023, 12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonunda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i kabul etti.

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