Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonunda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i kabul etti.
Politika 20.02.2023, 12:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonunda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i kabul etti.