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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti.

Politika 20.02.2023, 13:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti.

Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu’ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşirken görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.

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