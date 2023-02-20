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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti.
Politika 20.02.2023, 13:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti.
Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu’ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşirken görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.