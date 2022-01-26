Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Flake’in beraberindeki eşi ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.