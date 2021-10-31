Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

G20 Liderler Zirvesi nedeniyle İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de katıldı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.,

Görüşmede, iki lider Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Görüşmede iklim değişikliği konusunda karşılıklı olarak atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.