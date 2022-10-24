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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyon vatandaşımızın her birine seslenerek diyorum ki: Gelin, Türkiye yüzyılını geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hep birlikte inşa edelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyon vatandaşımızın her birine seslenerek diyorum ki: Gelin, Türkiye yüzyılını geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hep birlikte inşa edelim."

Politika 24.10.2022, 19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyon vatandaşımızın her birine seslenerek diyorum ki: Gelin, Türkiye yüzyılını geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hep birlikte inşa edelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyon vatandaşımızın her birine seslenerek diyorum ki: Gelin, Türkiye yüzyılını geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hep birlikte inşa edelim."

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