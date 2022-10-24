Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyon vatandaşımızın her birine seslenerek diyorum ki: Gelin, Türkiye yüzyılını geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hep birlikte inşa edelim."