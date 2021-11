Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ile 81 millet ormanı kurulacağı müjdesini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde 81 millet ormanı kurulacağının müjdesini vererek, Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkiindeki Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Törenine katıldı. Programda konuşan Erdoğan, "Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretidir. Uluslararası platformlarda yükselttiğimiz her ses de mücadelemizin remzidir. Kültürümüz, tüm bitkiler hayvanlar dahil canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütler. Atalarımızdan, babalarımızdan devraldığımız ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizden biridir. İmkanı olan her vatandaşımızın bahçesini fidanla, tarlasını ağaçla, vatan topraklarını ormanla süslemesi işte bu gönül zenginliğimizin ifadesidir. Ağaç dostu olan, orman dostu olan, çevre dostu olan insanında dostudur. tüm canlıların da dostudur. 11 kasım tarihini ağaç dikme yanında içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte ortak hayat alanımız dünyaya olan sorumluklarımızı hatırlama günü olarak görüyorum. Şayet biz dünyamıza sırt çevirir onun dengelerine saygı göstermezsek; dünyanın bize vereceği cevapları karşılama gücüne sahip olmadığımızı asla unutmamalıyız" dedi.

"Değişen meteorolojik olaylar bize tabiatın ikazıdır, biz bu ikazları görüyor, verdiği mesajları alıyoruz"

Son yıllarda insan faktörünün doğaya verdiği zarar dikkat çeken Erdoğan," İnsanoğlunun son asırlarda bitmez tükenmez bir hırsla doğal kaynaklara saldırması, tabiatın dengesini hiçe sayan adımlar atması artık sürdürülemez boyuta gelmiştir. Bir tarafta yanan devasa büyüklükte orman alanları, diğer tarafta sel baskınları, kuraklık gibi değişen meteorolojik olaylar bize tabiatın ikazıdır. Biz bu ikazları görüyor, verdiği mesajı alıyoruz. Bu felaketlerin müsebbiplerin aynı bilince ve kararlığa sahip oldukları konusunda derin şüphelerimiz var. Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretidir, uluslararası platformda yükselttiğimiz her seste mücadelemizin" açıklamasında bulundu.

"Dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz, orman varlığını artıran sınırlı sayıda ülkelerden biri olmuştur"

Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede küresel adımlar attığına vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye, haksızlık ve adaletsizlere karşı verdiği mücadelenin ardından Paris İklim Anlaşması’na taraf olarak 2053 yılı için sıfır emisyon hedefini ortaya koymuştur. Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu olan 2053 vizyonu merkezine yeşil kalkınma devrimini yerleştirdik. Paris iklim anlaşmasının 5. Maddesi ormanların korunması ve güçlendirilmesini amaçlıyor. Orman varlığımızın artırılması hususunda dün olduğu gibi bugün de yarın da daima ön saflarla yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile son 19 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz. Dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz orman varlığını artıran sınırlı sayıda ülkelerden biri olmuştur. 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katına ulaşarak 5 buçuk milyar fidanı toprakla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alıyor"

Erdoğan, "Biz geldiğimizde 20. 8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik. Birleşmiş Milletler Küresel Orman Kaynakları raporuna göre Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Aynı rapora göre yaptığımız ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla dünya orman varlığı sıralamasındaki yerimizi 27. Sıraya çıkardık. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır. Ayrıca insanlarımızın tabiatla en kolay şekilde buluşması için 136 adet şehir ormanı kurduk Mesire yerlerinin sayısını 92’den 1663’e yükselttik inanlarımızın tabiata olan ilgisinin artmasıyla son dönemin yükselen yıldızı haline gelen çadır ve karavan turizmini de teşvik ediyoruz. Milli Park sayımızı 32’den 45’e çıkararak milli park alanımızı 907 bin hektara yükselterek ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz. Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. Türkiye 1970’li yıllarda her yıl ortalama 500 milyon ton toprağını erozyonla kaybederken ağaçlandırma faaliyetleri ve diğer tedbirlerle bu miktarı 154 milyon tına kadar düşürdük. Artık her yıl, Kıbrıs Adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz" dedi.

Orman köylülerinin gelirini, ve refahını artırmak için önemli destekler verildiğini kaydeden Erdoğan şunları söyledi;" Çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu kapsamda orman köylerinde yaşayan 252 bin aileye 4 milyar lira kredi ve hibe desteği sağladık. ORKÖY kredilerinden faizi tamamen kaldırdık. Ayrıca ormancılık faaliyetlerinde çalışan 180 bin orman köylüsü aileye bugüne kadar orman işçiliği karşılığı olarak 22, 3 milyar lira ödeme yaptık."

Ülkemizin ormanlarının yüzde 54’ünün yangınlara karşı hassas alanlardan oluştuğunu ifade eden Erdoğan," Son yıllarda en büyük orman yangınlarının yaşandığı Akdeniz Bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Aşırı yüksek sıcaklıklar ve aşırı düşük nem şiddetli rüzgarla birleşince orman yangınlarının kontrol altına alınması giderek güçleşiyor. Tüm bu olumsuz şartların ağır bedelini 28 Temmuz’dan başlayan bir dizi orman yangınıyla ödemek mecburiyetinde kaldık. Bu yıl ülkemizin 54 ilinde yaşanan 299 orman yangını ve 255 kırsal alan yangınıyla mücadele ettik. Orman teşkilatımız kahraman mensupları desteğe gelen kurumlarımızın personelleri ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte bu yangınlarla karlı can siper hane bir mücadele yürüttük. Verdikleri mücadele için orman teşkilatımızın tüm personeline milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye olarak aldığımız tedbirlerle yangına ilk müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik"

Yaşanan doğal afetlerin sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu: "Ebette yangınlar sadece ülkemizi etkilemedi dünyanın pe çok yerinde pek çok afetler yaşandı 2019- 2020 yıllarında 240 gün süren Avustralya’da son yıllarda yaşanan dev yangınlarda çok büyük alanlar yok oldu. Amerika’nın Kaliforniya bölgesinde Sibirya, İspanya’dan İtalya’ya kadar Avrupa’nın pek çok yerinde yaşanan orman yangınları önemli kayıplara yol açtı. Orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü işbirlikleri oluşturmamı gerekiyor. Ülkelerin sahip olduğu bilgi donanımı paylaşmaları, bu afetle mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Türkiye olarak aldığımız tedbirlerle yangına ilk müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Aynı şekilde yangın başına düşen alan miktarını geçmişe göre yarı yarıya düşürdük. Orman Genel Müdürlüğü’müz 21 binin üzerinde personeli ve farklı tiplerdeki 4311 aracı ile yangınlara karşı görevi başındadır. Yangınlara karşı tarihimizdeki en zengin hava floşunu bu dönemde kurduk. Attığı su miktarı ve etkin manevra kabiliyetine sahip anfibik uçakları bu yıl filomuza dahil ettik. Geçen yıldan itibaren İHA’ları da orman yangınlarıyla mücadelede kullanmaya başladık böylece 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetleyerek çıkan her yangına en kısa sürede müdahale imkanına kavuştuk. Ulaştığımız teknik donanım kapasitemizi geliştirmeye iklim değişikliği etkisine karşı teşkilatımızı güçlendirme devam edeceğiz."

Yaşanan yangın afeti sırasında yanan orman alanlarının da süratle yeniden ağaçlandırıldığını söyleyen Erdoğan, "Hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 2 yıl içerisinde tamamlamaktır. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. MEB ile 24 Kasım vesileyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattık. Bizim de 1000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla ülkemiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız.

Fidan dikimi yaptığımız bu alanı da millet Ormanı haline getirerek insanlarımızın hizmetine sunacağız önümüzdeki yılın sonuna kadar 81 ilimize 81 millet ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayacak. Orman varlığımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çok daha fazla gayret göstermeliyiz. Dikilen tüm fidanların geleceğe ve dünyaya nefes olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.