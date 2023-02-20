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AFAD: “Vatandaşlarımızın deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 il için afet planlarını yeniden gözden geçiriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 il için afet planlarını yeniden gözden geçiriyoruz. Ne olur kentsel dönüşüm planlarımızı benim vatandaşım engellemesin. Kentsel dönüşüm noktasında adımlar atıyorsak, benim vatandaşım bize yardımcı olsun. Kentsel dönüşüm planlarımızı engelleyen ya da geciktiren herkesi paylaşacağız" dedi.
Politika 20.02.2023, 18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 il için afet planlarını yeniden gözden geçiriyoruz. Ne olur kentsel dönüşüm planlarımızı benim vatandaşım engellemesin. Kentsel dönüşüm noktasında adımlar atıyorsak, benim vatandaşım bize yardımcı olsun. Kentsel dönüşüm planlarımızı engelleyen ya da geciktiren herkesi paylaşacağız" dedi.