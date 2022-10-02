Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Ekim’de Balıkesir’de

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Karesi AVM Toplantı Salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir’e gelişi ile ilgili istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balıkesir’e gelişi” ile ilgili Karesi AVM’de düzenlenen toplantıya; Online olarak Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Halis Dalkılıç, AK Parti Denizli Milletvekili ve Balıkesir Koordinatörü Şahin Tin, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Önceki dönem İl Başkanları, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, İlçe Koordinatörleri, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı ve 20 ilçenin 3 Kademe İlçe Başkanları katıldı.

Başaran: “Cumhurbaşkanımızı, Balıkesir olarak en iyi şekilde ağırlayacağız”

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Ekim Cumartesi Balıkesir’e geleceğini söyledi. İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Hasret bitiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Balıkesirli hemşehrilerimizle, Kuvay-i Milliye Meydanı’ndaki büyük mitingimizde buluşuyor. Bu nedenle dünya lideri Cumhurbaşkanımızı Balıkesir’imizde ağırlayacak olmanın ayrı bir heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bunun için de Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamak için yapılacak hazırlıklar ve koordinasyon için istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Balıkesir için, bizler için tarihi bir gün. Mitingimizin Dünya Habitat Günü kutlamalarının hemen ardından yapılacak olmasının da ayrı bir önemi var. Cumhurbaşkanımızı Balıkesirliler olarak en iyi şekilde ağırlayacak ve Cumhurbaşkanımıza olan hasretimizi, özlemimizi gidereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanımızın gelişiyle Balıkesir tarihi bir gün yaşayacak

Karesi AVM’deki istişare toplantısında Cumhurbaşkanı’nın ağırlanması ve mitingle ilgili hazırlıklar değerlendirildi. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Bugün burada Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız ve Marmara Bölge Koordinatörümüz Halis Dalkılıç ile Balıkesir Koordinatörümüz Şahin Tin online katılarak bizlere hazırlıklarla ilgili değerlendirmelerde ve paylaşımlarda bulundular. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Önce dönem İl Başkanımız Ahmet Sağlam ve Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan, Miting ile ilgili çok değerli paylaşımlarda bulundular. AK Parti İl Başkanlığı olarak, 20 İlçe Teşkilatımızın 3 kademe başkanlarıyla yapılacak çalışmaları en ince ayrıntısına kadar değerlendirdik ve görevlendirmelerimizi yaptık. 8 Ekim Cumartesi günü Kuvay-i Milliye Meydanı’nda dünya lideri Cumhurbaşkanımızı Balıkesirlilere yakışan şekilde karşılayacağız. Balıkesirliler olarak Cumhurbaşkanımıza olan özlemimizi, hasretimizi ve sevgimizi en güzel şekilde göstereceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımızın Balıkesirlilerle gerçekleştireceği ’Büyük Buluşma’ya tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.