Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6’lı masa Atatürk’ü istismar ederek hazırladıkları projelerde Atatürk’ün eserlerine ve davasına yer vermezler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masanın Atatürk’ü istismar ettiğini belirterek "Hazırladıkları projelerde Atatürk’ün eserlerine ve davasına yer vermezler. Tam tersine bazılarına yaranmak için kırk takla atarlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’dan sonra Nazilli ilçesinde de kalabalık bir topluluğa hitap etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında “Şu anda karşımdaki muhteşem katılımı görüyorum. Nazilli 14 Mayıs’a farklı hazırlanıyor. Karşımda bir pankart var. Ne demiş; ’Önce Yassıada’da, şimdi masada.’ Orada bir yanlışlık var. 6’sı değil, 7’si bir arada. Birisi masa altında. Aydın’ın efeleri oyunu bozmaya hazır mısınız? Aydın’da toplu açılış töreni yaptık. Aydın’a gelmişken Nazilli’ye uğramadan gidilir mi? Şimdi de buradayız. Bu vesileyle eser ve hizmet siyasetine tercih ederek AK Parti’ye katılan Belediye Başkanımız ile birlikteyiz. Nazilli bizi iyi tanır. 557 yeni derslik ile 2 kapalı spor salonu, 2 pansiyon, 4 yeni bina ile öğrenci yurtlarımız, yarı olimpik havuz 10 futbol sahası ile tanır. Sağlıkta 400 yataklı Nazilli Devlet Hastanesi, görüntüleme, Diş Ünitesi ile bizi iyi tanır Nazilli. Buradan siz kardeşlerime sesleniyorum. Evet, fazla bir şey kalmadı. Şubat, Mart, Nisan. Hazır mıyız? 14 Mayıs’ta sandıkları patlatmaya var mıyız? ‘Oyunu bozalım gare’ diyorsunuz. Oyunu bozmaya var mıyız? Gençler durmak yol yola devam. Pamuğun incirin şehri Nazilli, milli mücadelede kurtuluşu da yaşayan bir şehirdir. Nazilli aynı zamanda tarım ve sanayisi ile üretimin şehridir” diye konuştu.

“Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası alanı Teknopark olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazilli’de yaptığı konuşmasında temeli 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan ve 1995 yılında özelleştirilen Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasının bulunduğu alana Teknopark açılacağı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temeli 1935’te atılan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası 1995’deki özelleştirmenin ardından adeta kaderine terk edilmişti. Cumhuriyetimizin bu güzide yadigârına biz sahip çıktık ve koruma altına aldık. Üniversitemiz ile birlikte Tarım, Sanayi, Ulaştırma ve Kültür Bakanlıklarımız ile birlikte burayı tarihine, potansiyeline ve hatırasına yakışır bir hale getireceğiz. İnşallah burada yakın zamanda bir Teknopark açarak işe başlıyoruz. Diğer projeli de ardı ardına hayat geçireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nazilli’ye kazandırdığı bu esere sahip çıkamayanların kimler olduğun anlatmaya gerek var mı? Sizler biliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Biz yaparız, onlar yıkar”

6’lı masanın Atatürk’ü istismar ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6’lı masanın hazırladığı projelerde Atatürk’e nedense yer vermediklerini belirterek, “Sizlerin karşısına her gelişlerinde Atatürk’ü istismar ederek hazırladıkları projelerde Atatürk’ün eserlerini ve davasına yer vermezler. Tam tersine bazılarına yaranmak için kırk takla atarlar. İnsanımız adına hak, özgürlük gibi dişe dokunur hiçbir projeyi gerçekleştirmez, söz söylemezler. İstanbul, İzmir 7,5 saatti. Biz 3 saat 15 dakikaya indirdik. Biz yaparız, onlar yıkar. Geldiğimizde 26 havalimanı vardı. Şimdi 58 havalimanı var. Nereden nereye! 6 bin 100 km bölünmüş yol vardı. Şimdi 30 bin km bölünmüş yol oldu. Yol, su, doğalgaz medeniyettir. Hanım kardeşlerim ne çileler çektiler. Şimdi doğalgaz var. Bas butonu evin her yerini ısıt. Bu medeniyettir. Bu medeniyetin adı AK Parti’dir. Geleceği programlayamıyorlar. Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten bunlar bu işlere fırsat bulamıyorlar” dedi.

“Menderes’i kabrinde daha rahat uyasına vesile olacaksınız”

Seçimlere 3 ay kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “14 Mayıs’a 3 ay kaldı. Sandıklara bunları gömüyor uyuz? Bunlar batıdan talimat alıyor. Batı bunlara ne diyecekmiş. Aferin. Bizi Ahmet, Mehmet, Fatma hanım aferin diyebilir. 14 Mayıs’ta bay bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Cumhuriyetimizin ilk asrının ilk 20 yılına damga vurmuş olarak, ikinci asrına damga vurmaya hazır mısınız? 208 üniversitemiz var. Üniversite olmayan ilimiz yok. Yeni bir atılım içerisindeyiz. Ülkenin kazanımlarına düşmanlık etme hastalığı bunlarda eskiden beri mevcut. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Şu anda Nazilli bu gece onlara en güzel dersi verecektir. Nazilli’den beklentim rahmetli Menderes’in kabrinde inanıyorum ki siz daha çok rahat uyumasına vesile olacaksınız. Menderes’i idama götüren zihniyet CHP zihniyeti idi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nazilli’de halka hitabının ardından mitinge katılan vatandaşlar ile birlikte ‘Duyanlarla, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi.