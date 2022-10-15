Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 olarak daha önce belirtilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 oldu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 olarak daha önce belirtilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 oldu."
Politika 15.10.2022, 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 olarak daha önce belirtilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 oldu."
- "İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir"
- "Maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanıyor olmasını tabii ki kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiçbir eksik hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz"
- "Maden şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur"