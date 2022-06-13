Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy’de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven slogan atmaları kalleşliktir, nammusuzl

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kimsenin meşrebiyle, tarzıyla derdimiz yok. Tek hedefimiz ülkemizin üretimini ihracatını artırmaktır."

-"Ayda ortalama 3 milyar dolar bile bulmayan ihracatımızı ayda ortalama 20 milyar dolar seviyesine çıkardık" dedi.

"Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Türkiye’nin 2022’nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır. Bu tablo emin adımlarla yürüdüğümüz ispatıdır" dedi.

- "4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy’de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven slogan atmaları provakasyondan öte kalleşliktir, nammusuzluktur, kanı bozukluktur"