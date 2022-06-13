banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy’de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven slogan atmaları kalleşliktir, nammusuzl

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kimsenin meşrebiyle, tarzıyla derdimiz yok. Tek hedefimiz ülkemizin üretimini ihracatını artırmaktır."

Politika 13.06.2022, 14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy’de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven slogan atmaları kalleşliktir, nammusuzl

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kimsenin meşrebiyle, tarzıyla derdimiz yok. Tek hedefimiz ülkemizin üretimini ihracatını artırmaktır."

-"Ayda ortalama 3 milyar dolar bile bulmayan ihracatımızı ayda ortalama 20 milyar dolar seviyesine çıkardık" dedi.

"Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Türkiye’nin 2022’nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır. Bu tablo emin adımlarla yürüdüğümüz ispatıdır" dedi.

- "4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy’de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven slogan atmaları provakasyondan öte kalleşliktir, nammusuzluktur, kanı bozukluktur"

Yorumlar (0)
20°
açık