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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük ABD ziyaretini tamamladı.

Politika 23.09.2021, 02:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük ABD temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük ABD ziyaretini tamamladı.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün süren temasları sonrasında Türkevi’nden ayrıldı. BM Genel Kurulu konuşmasının dışında çok sayıda ikili görüşme yapan ve toplantılara katılan Erdoğan, havaalanına gitmek üzere Türkevi’nden ayrıldı.

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