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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00’te Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru süresini 31 Aralık’a kadar uzatma kararı aldık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru süresini 31 Aralık’a kadar uzatma kararı aldık."
Politika 12.04.2022, 19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru süresini 31 Aralık’a kadar uzatma kararı aldık."