Cumhurbaşkanı Erdoğan: “29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanmaya geçiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürecek yeni Covid-19 tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim imalat gıda temizlik sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite ile çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır” dedi.