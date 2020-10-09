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Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Ekim’de Malatya’da

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ HAKAN KAHTALI, SOSYAL MEDYA HESABINDA YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, “GENEL BAŞKANIMIZ VE CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN 25 EKİM PAZAR GÜNÜ MALATYA’YA GELİYOR” DEDİ.

Politika 09.10.2020, 17:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Ekim’de Malatya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim günü Malatya’ya gelecek.

AK Parti’de ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından yapılacak olan 7. Malatya İl Kongresine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 25 Ekim Pazar günü Malatya’ya geliyor” ifadelerine yer verdi.

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