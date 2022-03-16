banner528

banner549

banner526

banner527

banner548

banner547

banner420

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünümüz nasıl dünümüzden daha aydınlıksa, yarınlarımız da bugünlerimizden çok daha parlak, huzurlu ve güvenli olacaktır. 21. yüzyıla altını çizerek söylüyorum inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır" dedi.

Politika 16.03.2022, 16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünümüz nasıl dünümüzden daha aydınlıksa, yarınlarımız da bugünlerimizden çok daha parlak, huzurlu ve güvenli olacaktır. 21. yüzyıla altını çizerek söylüyorum inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası tevcih töreninde konuştu. Şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün burada Ankara’da ikamet eden 26 şehit yakını ve gazimizin Devlet Övünç Madalyası’nı tevdi ediyoruz. Diğer illerimizde de 350 hak sahibine bizim adımıza valilerimiz tarafından madalyaları takdim ediliyor. Böylece ülkemiz genelindeki 376 şehit yakını ve gazimize Devlet Övünç Madalyalarını tevdi etmiş oluyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak siz kardeşlerimin nezdinde tüm şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim bizi şehitlerimizin kutlu ve mübarek yolundan ayırmasın diyorum. Milletçe çok ama çok iyi biliyoruz ki ne yaparsak yapalım şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerimizdeki haklarını tam manasıyla ödeyemeyiz. Bu topraklar bize can verip, canından aziz bildiği vatanını namahrem ellere teslim etmeyen kahramanların emanetidir. Şayet bugün ay yıldızlı bayrağımız 780 bin kilometrekare üzerinde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, ezanlarımız gök kubbeyi günde beş vakit çınlatmaya devam ediyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak hiç şüphesiz bu önce Allah’ın yardımı, sonra da şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir" dedi.

"Aziz şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmayı devlet olarak en öncelikli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz"

Şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının hiçbir maddi karşılığı olamayacağını ifade eden Erdoğan, "İstiklal ve istikbalimiz uğrunda ölüme yürüyen şehitlerimizin, aynı ulvi dava uğrunda yaralanan gazilerimizin bu fedakarlıklarının maddi karşılığı yoktur. Bizler bu madalyalarla sadece onların aziz hatıralarına olan hürmetimizi, şehit yakınları ve gazilerimize olan minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin asıl mükafatlarının ebedi alemde Allah katında verileceğini de biliyoruz. Zira rabbimiz şehitlerimizle ilgili ’Şüphesiz onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım’ buyuruyor. Peygamber Efendimiz de pek çok Hadis-i Şerif’inde şehitliğin faziletlerine, şehitlere verilecek ilahi mükafatlara işaret etmektedir. Aynı şekilde gazilerimiz için de çok büyük müjdeler vardır. İnancımıza göre şehitlik ve gazilik herkese nasip olmayan büyük bir şeref payesidir. Kuşkusuz şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar yüce bir mertebeyse, arkada kalanlar için de sabretmek, metanet içinde olmak da o kadar büyük, ulvi bir derecedir. Şehit yakını olmanın vakarını, gazilikle müşerref olmanın onurunu layıkıyla taşıyan her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmayı devlet olarak en öncelikli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Devletimiz iyi ve kötü günlerinizde her daim sizlerin yanındadır"

Şehit yakınları ve gazilere tanınan birçok imkan olduğunu ifade eden Erdoğan, "Gazilerimizin gönül huzuru içinde kimseye muhtaç olmadan, kimseye boyun eğmeden hayatlarını sürdürmeleri için çaba sarf ediyoruz. Tazminattan maaşa, kamuda işe yerleştirmeden diğer haklara kadar şehit yakınlarımıza ve gazilerimize tanınan birçok imkan bulunuyor. Bu hakları ve imkanları burada tek tek saymayı açıkçası zul addediyorum. Devletimiz iyi ve kötü günlerinizde her daim sizlerin yanındadır. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin meselelerinde ben de her zaman yanlarındayım. Son 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de sizleri en iyi, en mükemmel şartlarla buluşturmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin 40 yıldır terörle mücadelesinin sürdüğünü söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye yaklaşık 40 yıldır vatanımızın bekasına, insanlarımızın huzuruna kasteden terör belasıyla mücadele halindedir. Geride bıraktığımız bu 40 yıllık dönemde emniyet mensuplarımızdan sivil vatandaşlarımıza her kesimden binlerce insanımızı, binlerce canımızı şehit verdik. Yüreği kıpır kıpır çarpan gencecik öğretmenlerimizi, helal rızık peşinde koşan işçilerimizi, emekçilerimizi, şehrinin kalkınması için uğraşan, yatırım yapan, istihdam sağlayan iş insanlarımızı, terör örgütü yerine halkına hizmet etmek için koşturan siyasetçilerimizi, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan 15 yaşındaki delikanlılarımızı, askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, din görevlilerimizi, muhtarlarımızı, çiftçilerimizi, ev hanımlarımızı, kundaktaki bebeklerimizi, bölücü terör örgütünün vahşi eylemlerinde kaybettik. Ama onca acıya rağmen terörün insanlar arasına nifak tohumları ekmesine, bizi birbirimize düşürmesine hamdolsun müsaade etmedik."

"Kendileri gibi olmayana kurşun sıkanların, hayatı insanlara zehir edenlerin karşısına millet olarak hep birlikte dikildik"

"Kandan ve gözyaşından beslenen bu cinayet şebekesinin ülkemizin şahlanışını engellemesine izin vermedik" diyen Erdoğan, "Onlar tehdit ettiler, biz bir tek adım bile geri atmadık. Onlar yaktılar, biz inatla daha iyisini yaptık. Onlar yıktılar, biz hep daha iyisini daha sağlamını inşa ettik. Onlar zulüm ettiler, biz insanlarımıza şefkatle yaklaştık. Onlar sadece öldürmenin, katletmenin, kan dökmenin mücadelesini verdiler, biz sabırla, kararlılıkla yaşatmanın mücadelesini verdik. Onlar milletimizi bölmek için hamle yaptıkça biz 85 milyon olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimize daha sıkı sarıldık. İnsanımızı ayrıştırmadık, kutuplaştırmanın değil, kucaklaştırmanın peşinden koştuk. Kendileri gibi olmayana kurşun sıkanların, hayatı insanlara zehir edenlerin karşısına millet olarak hep birlikte dikildik" ifadelerini kullandı.

Teröre karşı sınırlar içinde ve dışında yürütülen operasyonlarla tüm Türkiye’nin geleceğinin korunduğunu ifade eden Erdoğan, "Terörle mücadelede çektiğimiz onca çilenin, verdiğimiz onca mücadelenin neticelerini almaya başladık. Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün kınalı kuzular geziyor. Bölücü terör örgütünün zulmünden kurtuldukça yatırımlar artıyor. Gençlerimiz, gencecik vatandaşlarımız yarına umutla bakıyor. Türkiye’nin geleceğinde teröre ve terör destekli siyasete yer olmadığı gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Yaz kış demeden yılın 365 günü operasyonlarımız devam ediyor. Askerimizle, polisimizle terör örgütünün üzerine üzerine gidiyor, teröristlerin tepelerine biniyor, nerede olursa olsun inlerini başlarına geçiriyoruz. Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli insansız hava araçlarımızla Irak’taki, Suriye’deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Milletimize yaşattıkları acıların bedelini, kanını döktükleri bu masumun hesabını, bu katil sürülerine yaptıklarını misliyle ödetiyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Terör örgütlerine yoldaşlık yapanlara, oy uğruna terör örgütünün uzantılarıyla ittifak kuranlara, Kandil’in siyasetteki piyonlarının kuyruğuna takılanlara, Yozgat’ta farklı Diyarbakır’a gidince farklı konuşanlara, şehit yakınlarımıza hakaret edenlere inat biz milletimizle birlikte, sizlerle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Bugünümüz nasıl dünümüzden daha aydınlıksa, yarınlarımız da bugünlerimizden çok daha parlak, huzurlu ve güvenli olacaktır. 21. yüzyıla altını çizerek söylüyorum inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır. Bu kutlu yürüyüşü engellemek için milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kast edenler hezimete uğramaya devam edecektir" dedi.

Törene Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve davetliler katıldı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19