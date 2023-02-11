Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişi yaralandı"

- "Ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı"

- "Çalışmaları hızla bitirerek ölü ya da diri enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız"

- "1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz."

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır’da deprem bölgesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 depreminden 3 kat daha büyük ve yıkıcı bir deprem yaşandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişinin yaralandığını açıkladı.