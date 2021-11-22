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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün haziranı bizim için yeni bir zafer yılı olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen 'Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programına' telefonla katılarak "Önümüzde 1,5 yılımız var. 1,5 yıl içerisinde atacağınız adımlarla, yapacağınız çalışmalarla inşallah 2023'ün haziranı bizim için yeni bir zafer yılı olacaktır" dedi.

Politika 22.11.2021, 16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün haziranı bizim için yeni bir zafer yılı olacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca parti genel merkezinde 'Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı' düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve il kadın kolları başkanları katıldı. Program sırasında Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Partililere hitap eden Erdoğan, bugünkü kabine toplantısında tüm gelişmeleri ele alarak atacakları adımları belirleyeceklerini söyledi.

'KADINLAR BİZİM HAREKETİMİZİN KÖŞE TAŞLARINDANDIR'

2023'ü işaret ederek yapılması gereken çalışmalara vurgu yapan Erdoğan, "Biliyorsunuz; kuruluşumuzdan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemde tutmuş ve ana kademe kadın kolları, gençlik kolları olarak Türkiye'deki siyasetin gidişatını farklı bir konuma oturttuk. Kadın kolları olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz üyelerle ve üye potansiyelimizin partimizin geleceğine koymuş olduğu ağırlıkla inşallah 2023'ü çok daha farklı konuma taşıyacağız. Sizleri bu kampanyalarla birlikte yine inanıyorum ki; Diyarbakır, Van ve Muş'taki anneleri de çok daha olumlu bir hale getireceksiniz. Kadınlar, bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından bir tanesidir. Fakat şu süreç içerisinde özellikle kadınlarımızın, cennetin annelerin ayakları altına serildiği bir medeniyet ilkesi içerisinde çok daha farklı bir çalışmayı sürdürmesi büyük önem arz ediyor. Önümüzde 1,5 yılımız var. 1,5 yıl içerisinde atacağınız adımlarla, yapacağınız çalışmalarla inşallah 2023'ün haziranı bizim için yeni bir zafer yılı olacaktır. Rehavete kapılmadan, gayretle çalışmalarımızı sürdürmemiz ve çalmadık kapı, ulaşılmadık ev bırakmamak gerekiyor" diye konuştu.

'TEŞKİLAT ÇOK KIYMETLİ'

Bakan Yanık ise kuruluşundan bugüne kadar AK Parti teşkilatlarında görev aldığını belirterek, "Milletin bize 20 yıldır yerelde ve merkezi iktidarda yetki verdiği bir sürece geldik. Bizim teşkilatımızda küçük, büyük görev yoktur. Mahalle temsilcisinden mahalle yönetim kurulu üyesine, milletvekiline, bakanına, meclis üyesine kadar bütün görevler kendi durduğu yerde bir değer anlam ifade eder. Olmadığı zaman kocaman mekanizma işlemez ve bir yerde tıkanır kalır. Teşkilat, bu anlamda çok kıymetli. Kadın kolları AK Partinin hem seçmeni hem de teşkilatın hareket ve motivasyon noktası olarak çok önemlidir" dedi.

'MUHALEFET SÖYLEMLERİNE BAKMAYIN'

Bakan Yanık, 20 yıldır AK Parti iktidarları olarak şiddetin her türlüsüyle mücadele ettiklerini, kadınların gerçek haklarını teslim eden hareketin AK Parti olduğunu söyledi. Yanık, buna AK Parti’li kadınların saha çalışmasında dikkat etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk siyasetinde kadın hareketini, kadının varlığını sadece siyasette değil; siyasetle başlayan ve sonraki süreçte ekonomik, sosyal, eğitim, iş hayatında bütün noktalarda kadınların varlığını teslim eden hareket AK Parti siyasetidir. Bugün tersini söyleyenlere, tersini iddia eden muhalefet söylemlerine bakmayın. Kadınların gerçek hareketini teslim eden hareket; AK Partidir. Bunu da hepsi gayet iyi bilirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaseten hiç iddiası yokken, 1990'ların başında kendi bulunduğu hareket içerisinde belki pek çok insanı da karşısına almak pahasına başlattığı bir harekettir. Çok esaslıdır. O gün ki iddia ile bugün ki iddia arasında dünya kadar fark vardır. O gün kadınları siyaset hayatına dahil etmeye çalışan bir iradenin bugün sonuçlarını görüyoruz. Kadın ve AK Parti dediğimizde bunun ne kadar gerçek, ne kadar samimi, ne kadar doğal, ne kadar yerli olduğunu hepimiz biliyoruz, bildiğimizi de herkese anlatacağız. Kadına yönelik şiddet noktasında da AK Parti'nin çabasını herkese anlatacağız. Bu öncelikli olarak kadın kollarımızın, bizlerin görevidir diye düşünüyorum."

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