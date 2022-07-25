Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Bütün bir ülke kaybeder. AK Parti’nin kazanması Türkiye’nin kazanması de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD’nin terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Bütün bir ülke kaybeder. AK Parti’nin kazanması Türkiye’nin kazanması de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Bütün bir ülke kaybeder. AK Parti’nin kazanması Türkiye’nin kazanması demektir."
Politika 25.07.2022, 22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Bütün bir ülke kaybeder. AK Parti’nin kazanması Türkiye’nin kazanması demektir."