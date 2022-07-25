Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Bütün bir ülke kaybeder. AK Parti’nin kazanması Türkiye’nin kazanması de

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Bütün bir ülke kaybeder. AK Parti’nin kazanması Türkiye’nin kazanması demektir."