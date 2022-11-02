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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerine sayılı aylar kalmışken daha cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerine sayılı aylar kalmışken daha cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor."

Politika 02.11.2022, 12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerine sayılı aylar kalmışken daha cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerine sayılı aylar kalmışken daha cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor."

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