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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022’de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar TL’yi bulacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022’de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar TL’yi bulacaktır."

Politika 01.08.2022, 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022’de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar TL’yi bulacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022’de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar TL’yi bulacaktır."

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