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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022’de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar TL’yi bulacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022’de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar TL’yi bulacaktır."
Politika 01.08.2022, 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022’de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar TL’yi bulacaktır."