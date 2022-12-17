Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katılmak üzere Katar’a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katılmak üzere 18 Aralık 2022 tarihinde Doha’yı ziyaret edecek.