Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’daki Al-Bayt Stadyumu’nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet-hükümet başkanları ile birlikte izledi. Törende, Katar Emiri Şeyh Temim bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını da seyretti.