Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Salgın döneminde küresel düzeyde yatırımlar yüzde 35 azalırken hamdolsun bizde neredeyse hiç hız kesmedi. İnşallah 2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz” dedi.

Bölgesel Finans Konferansı’na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi ile dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşinde olduklarını belirterek, bu projenin İslami finans bakımından da bir merkez olmasını arzu ettiklerini kaydetti. Yaklaşık 2 yıldır sağlıkla beraber ekonomik boyutu da olan küresel bir krizle mücadele edildiğini kaydeden Erdoğan, “Geçen senenin ekonomik verileri dünyamızın nasıl bir fırtınanın içinde sürüklendiğini gösteriyor. Örneğin 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçülürken, küresel ticarette yüzde 10’a yakın daralma olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azalırken, küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini görmüştür. Gıda ve emtia fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırmıştır. Ülkelerin pek çoğu bu krizi dışa açılarak yükü paylaşmak yerine kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalışmıştır. Özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar etkisi uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Türkiye olarak bu süreçte hem salgınla mücadelede hem de ekonomi alanında farklı bir yöntem benimsedik. Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ’lere, esnafımıza, çiftçimize sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Böylece menfi ekonomik iklime, tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyüme ile kapattık. 2020 yılında yüzde 1,8’lik oranla G-20 ülkeleri içinde en yüksek büyümeyi kaydeden, sanayi üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer aldık. Bu ivmeyi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranları yakalayarak devam ettirdik. Aynı şekilde ihracatta da bir rekora imza atarak yıllık bazda 212 milyar doları geride bıraktık. Salgın döneminde küresel düzeyde yatırımlar yüzde 35 azalırken hamdolsun bizde neredeyse hiç hız kesmedi. İnşallah 2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’ye olan bu güveni boşa çıkartmamakta kararlıyız”

Türkiye’nin salgın döneminde gösterdiği ekonomik başarılara paralel olarak uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin de arttığını kaydeden Erdoğan, “Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla ön plana çıkması önemli bir kazanımdır. Son 19 yıldır her alanda tarihi nitelikte reformlara imza atmış bir yönetim olarak Türkiye’ye olan bu güveni boşa çıkartmamakta kararlıyız. İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. Bu projenin İslami finans bakımından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili mevzuat çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız. Ayrıca ülkemiz iş kurma ve iş yapma açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir. KDV istisnası, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkanlar özellikle stratejik yatırımlar için elverişli imkanlar sunuyor. Sanayileşme yanında alt yapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerimizle yatırımcılara yeni fırsat pencereleri açıyoruz. Enerjiden ulaştırmaya, savunma sanayiinden teknolojiye, finanstan gıdaya kadar işbirliği yapabileceğimiz çok sayıda alan bulunuyor. Yatırımcıların bu fırsatları en verimli şekilde değerlendirmesini bekliyoruz. Yatırım süreçlerinizin başından sonuna kadar ilgili kurumlarımızın sizlerin yanında olduğunu bilmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.