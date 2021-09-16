Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Töreni'nde konuşuyor

2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı – Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması https://t.co/PWMGrCzGhh — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkar bizimki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe sahip değildir. Ecdadın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz. Ahilik, en kıymetli hazinelerimizden biridir. İnsanlığın manevi şifası için dünyanın dört bir yanında tanınması için 2021 senesini Ahi Evran yılı olarak ilan ettik. Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş yılıdır. Ahi Evran'ın 32 başlık altında sınıflandırdığı Ahilik Teşkilatı, asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur.

Ahiliğin gücü, ilim, sanat ve ahlakı birleştirip ekonomik ve sosyal hayatta kalitenin ve güvenirliğin garantisi olan kuralları taviz vermeden uygulamasından kaynaklanmaktadır. Ahiliğin sosyal rolü, üreticiyle tüketici arasında olduğu kadar zengin ile fakir, emek ile sermaye arasında kurduğu dengeden gelmektedir. Sosyal adalet ve istikrarın reçetesi işte bu dengedir. İnsanlığın bugün geldiği nokta, teknolojide ve bilimde katedilen mesafe böyle bir birikimin neticesidir. Bugünkü teknolojiye, bilime, ekonomik ve sosyal düzene asırlar öncesinden zemin hazırlanmış olmasaydı kendimizi şu an çok farklı ve dramatik bir yerde bulabilirdik. Millet olma bilincini bu şekilde canlı tutacağız, vizyonlarımızı bu şekilde genişleteceğiz. Biz kendi siyaset hayatımızda da hep bu anlayışla hareket ettik, ediyoruz. İşte bunun için 2023 hedefleri diyoruz.

"Esnafımızı bugünümüzün ve yarınımızın manevi teminatı olarak görüyoruz"

Ahi olabilmek için öncelikle çalışmak, bir meslek sahibi olmak gerekiyor. Bir Ahi'nin tezgahı halka olduğu kadar hakka hizmet yeridir. Yapılan her işe bir hikmet eşlik eder. Sizden işte böyle bir geleneğin önümüzdeki temsilcilerisiniz. Esnaf sadece alan satan, ticaret yapan biri değildir. Esnaf aynı zamanda o muhitin gözü, vicdanı, yol göstericisidir. Türkiye'de ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Esnafımızı bugünümüzün ve yarınımızın manevi teminatı olarak görüyoruz.

Dünya değişse de değişmeyecek olan bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamızdır. Sadece son 8 yılda yaşadıklarımız bile başlı başına bir ibret vesikasıdır. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını birlikte gerçekleştireceğiz.

2020'de esnafın kullandığı kredi miktarı 43 milyar TL'ye yaklaştı

2 yıldır dünyayı sarsan bir salgınla mücadele ediyoruz. Tüm dünyayla birlikte bizi de etkiledi. Kaybettiğimiz her vatandaşımızla birlikte yüreğimize ateş düşüyor. Bu süreçten en çok etkilenenlerin başında esnafımız, sanatkarımız geliyor. Salgının esnafımızın üzerindeki yükünü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık. 760 bin esnafımız yaklaşık 19 milyar lira faiz indirimi kredisi kullandı. 2020'de esnafın kullandığı kredi miktarı 43 milyar TL'ye, bundan yararlanan esnaf ve sanatkar sayısı 985 bine yaklaştı. Esnaf ve sanatkarlarımıza gelir kaybı ve kira desteği adı altında 5 milyar liranın üzerinde hibe desteği verdik. Kamu bankaları yanında esnafımızın özel sermayeli bankalara olan borçlarına da erteleme imkanı getirdik.

Salgın döneminin yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelerek tezgahınızı açık tutmanızı sağlamanız için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

Ayrıntılar geliyor...