banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
CIA'de cinsel istismar skandalı!
CIA'de cinsel istismar skandalı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları kabul etti.

Politika 02.12.2021, 22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabule Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti. Sporcularla yemek yiyen Erdoğan daha sonra yaptığı konuşmada sporculara Türk milletine yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür etti.

Korona virüs salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın da yapılamadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın şartlarının hafiflemesiyle önce yaz olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-Ağustos 2021 tarihleri arasında başarıyla yapıldığını, Türkiye olarak bu spor organizasyonunda farklı branşlarda elde edilen 15 madalya ile tarihi başarıya imza atıldığını söyledi.

Yangın ve sel felaketi ile mücadele edilen zor dönemde Tokyo’dan gelen müjdeli haberlerle milletçe büyük bir heyecan ve sevinç yaşandığının altını çizen Erdoğan, “Tokyo’dan madalya ile dönen sporcularımızı Külliyede misafir ettiğimizde aynı başarıyı Paralimpik Milli Takımı’mızdan da beklediğimizi dile getirmiştik. Yaz olimpiyatlarına katılan sporcularımız gibi siz de bizi mahcup etmediniz. Paralimpik Olimpiyatlarında 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyaya ulaşarak milletimizi gururlandırdınız. Başarılarınızla 84 milyonun gururu ve iftihar kaynağı oldunuz. Bu madalya sayılarıyla Tokyo 2020 Olimpiyatları her iki alanda da ülkemizin en yüksek başarıya ulaştığı olimpiyatlar olarak tarihe geçmiştir” diye konuştu.

“Tokyo’da bu rekoru oyunların ilk haftasında kırmayı başardık”

Daha önce paralimpik oyunlarında en çok madalyayı toplam 10 madalya ile 2012 Londra’da kazandığımızı belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tokyo’da bu rekoru oyunların ilk haftasında kırmayı başardık. Golbol Kadın Milli Takımımız ile masa tenisinde Abdullah Öztürk ülkemize altın madalya getirdi. Masa tenisinde Nesim Turan, Ali Öztürk ve Kübra Korkut da bronz madalya kazandı. Tokyo’daki en başarılı branşımız bu 4 madalya ile masa tenisi oldu. Okçulukta Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz, karışık takımda Öznur Cüre, Bülent Korkmaz bronz olmak üzere 3 madalya geldi. Judoda Recep Çiftçi ile Zeynep Çelik bronz, tekvandoda Meryem Çavdar gümüş, Mahmut Bozteke ise bronz madalya kazandı. Atıcılıkta kadınlarda Ayşegül Pehlivanlar gümüş, halterde Esra Duman ile bronz sevinci yaşadık. Yüzmede ise Sevilay Öztürk bronz madalya alarak ülkemize bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. Yüzmede Elif İldem 100 metre serbest stil elemelerinde olimpiyat rekoru kırdı. Golbol Kadın Milli Takımı’mız ise tam anlamıyla bir efsaneye dönüştü. Millilerimiz üst üste 2 kere paralimpik oyunlar şampiyonu olarak tarihimize altın harflerle geçti. Sevda Altınoluk attığı 46 gol ile gol kraliçesi unvanını kazandı” şeklinde konuştu.

Türkiye adına 16. Paralimpik Oyunlarına katılan tüm sporcuların cesaretleri ve gayretleri ile her türlü taktiri hak ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evlatlarımızın tamamı canlarını dişlerine takarak en güzel şekilde milletimizi temsil etmeye çalıştılar. Kaybettiğimiz müsabakalarda dahi sporcularımız son saniyeye kadar mücadeleyi asla bırakmadılar. Genç, inançlı, azimli ve başarı odaklı sporcularımız yarınlar için bir sonraki olimpiyatlar için beklentilerimizi de yükselttiler” ifadelerini kullandı.

“Biz son 19 yılda diğer alanlarda olduğu gibi bunu yaptık ve başardık”

Sporda başarının dünden bugüne netice alınabilecek bir olgu olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle bu kadar çeşitli branşta elde edilen başarılar tesadüf değildir. Sporda başarı için doğru, gerçekçi ve etkili bir strateji ortaya koymalı ve temelleri sağlam tutmalısınız. Özellikle modern yatırımlarla çağın teknolojisini alt yapı yansıtmalısınız. Biz son 19 yılda diğer alanlarda olduğu gibi bunu yaptık ve başardık. Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını bin 575’den 3 bin 915’e yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık, atletizm pisti sayısını 12’den 56’ya, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını 46’dan 279’a, spor salonlarımızın sayısını 372’den 904’e çıkarttık. Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 32’sini tamamladık, 9 tanesinin yapımı, 5 tanesinin ise proje ve ihale çalışması devam ediyor. Yetenekli sporcularımızı uluslararası müsabakalara hazırlamak üzere Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezlerini devreye aldık” dedi.

“Gençliğinde spor ile yakından ilgilenmiş bir Cumhurbaşkanı olarak sizleri her alanda desteklemeyi sürdüreceğim”

“Milli sporcu bursu programımız sayesinde sporcularımızı eğitimleri ile spor hayatları arasında tercih yapmaya zorlayan şartları ortadan kaldırdık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bursları ortaokul ve liselere kadar yayarak orta öğretimde de milli sporcularımızın önünü açtık. Alt yapıya verdiğimiz önem sayesinde lisanslı sporcu sayımız 278 binden 10 milyon 377 bine, faal sporcu sayımız ise 206 binden bir milyon 654 bine çıktı. Spor kulüplerimizin sayısı da 3 kattan fazla artarak 6 binden 19 bine yükseldi. Bugün elde edilen başarıların gerisinde işte bu tesislerin, sporcu yetiştirmeye dönük programların, verdiğimiz teşviklerin büyük katkısı bulunuyor. 19 yıldır bir kilim gibi ilmek ilmek işlenen nitelikli çalışmaların meyvelerini işte bugün topluyoruz. Gençliğinde spor ile yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir Cumhurbaşkanı olarak sizleri her alanda desteklemeyi sürdüreceğim. Siz kardeşlerimin de bugüne kadar çok çalıştığınızı, elinizden gelen gayreti gösterdiğinizi biliyorum. Fakat hedeflerimize ulaşmamız için daha fazla çalışmamız, daha fazla ter dökmemiz, daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı katlayarak artıracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7