banner611

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 Nisan’da Karadeniz gazı devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos’ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 Nisan’da Karadeniz gazı devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos’ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak."

Politika 05.04.2023, 23:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 Nisan’da Karadeniz gazı devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos’ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 Nisan’da Karadeniz gazı devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos’ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak."

Yorumlar (0)
banner612
banner617