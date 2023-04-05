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Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 Nisan’da Karadeniz gazı devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos’ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 Nisan’da Karadeniz gazı devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos’ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak."
Politika 05.04.2023, 23:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 Nisan’da Karadeniz gazı devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos’ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak."