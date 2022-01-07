Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali’nin açılışında konuştu: "Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek orada aramaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali’nin açılışında konuştu: "Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek orada aramaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali’nin açılışında konuştu.
Politika 07.01.2022, 15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali’nin açılışında konuştu.