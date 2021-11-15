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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman topl
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeseli galası için gittiği Çanakkale’de gençler ile bir araya geldi.
Politika 15.11.2021, 09:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeseli galası için gittiği Çanakkale’de gençler ile bir araya geldi.