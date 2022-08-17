banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Savaşan İHA Yarışması nefes kesti
Savaşan İHA Yarışması nefes kesti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na pankart şoku
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na pankart şoku

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “17 Ağustos Depremi’nde” hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için paylaşımda bulundu.

Politika 17.08.2022, 20:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “17 Ağustos Depremi’nde” hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ 17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
28°
açık