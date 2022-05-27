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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal’in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal’in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır.”

Politika 27.05.2022, 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal’in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal’in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır.”

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