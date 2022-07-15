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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda açıklamalarda bulunuyor

Politika 15.07.2022, 19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda açıklamalarda bulunuyor

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