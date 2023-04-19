Cumhurbaşkanı Erdoğan: “14 Mayıs Türkiye için şahlanış dönemi olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “14 Mayıs Türkiye için şahlanış dönemi olacak. Masanın etrafındakiler gidecek, Cumhur İttifakı çok farklı bir heyecanla iş başına gelecek. Milletim Türkiye’yi güvenilir ellere teslim edecekse her şeyiyle hazır bir kadro var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT-1, TRT Haber, TRT Avaz, TRT Türk, TRT Kürdi, TRT World, TRT Arabi, TRT Radyo-1 ve TRT Radyo Haber ortak yayınına konuk oldu.

Erdoğan, deprem konutlarına ilişkin, "Biz burada bir yılı daha önceki deneyimlerimizden hareketle söyledik. Ortalama olarak bu zamanlamayı yaptık. Bununla birlikte şu anda birçok firma çalışıyor. Bütün firmaları seferber ettik. Bu noktada Murat Bey ekipleriyle çalışmasını sürdürüyor. Bir taraftan enkaz kaldırma bir taraftan zemin etüt çalışmaları sürüyor. Zeminlerin etüt raporları çok önemli. Bu raporlar gelecek ki ona göre adım atalım. Biz hafif, az hasarlı olanlarda dahi tereddüt göstermeyelim, bunları da sıfırdan yıkalım zemin sağlıklı olan yerlerde bunları yapalım. Bunları hafif elemanlarla yapmak önemli. Bu hassasiyetler içinde tünel kalıp sistemleriyle adımları atıyoruz İnşallah bunları yetiştirmenin gayreti içinde olacağız" dedi.

"Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için titiz bir çalışma yürütüyor ekiplerimiz"

Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için titiz bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önceki afetlerde bunları yaşadık. Vatandaşlarımızın kaybettiği ne varsa devletimiz vatandaşımız için yeniden yaptı. Bu depremde de aynı hassasiyet içindeyiz. Depremzedelerimiz iki dairesi vardı, ikisi yıkıldı, biri AFAD‘dan hak sahibi olarak yenisi yapılıyor. Diğerleri için ya rezerv alanı ya da kentsel dönüşüm onlara teklif ediliyor. Konutların dağılımı kura ile belirleniyor" diye konuştu.

(Fahiş kira artışları ) "Buna yasal düzenlemelerle asla izin vermeyeceğiz"

Fahiş kira artışlarına yasal düzenleme ile izin verilmeyeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de üzülüyoruz, inşallah seçimden sonra işin üzerine gideceğiz. Kiraları büyük şehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani değil, ahlaki değil. Bu fırsatçılıktır. Buna yasal düzenlemelerle asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları

İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan bir risk haritasının çıkarıldığını kaydeden Erdoğan, buna göre İstanbul’da 220 bin bina ve yaklaşık 1 buçuk milyon bağımsız bölümün risk altında olduğunu kaydetti.

Acil dönüşmesi gereken 695 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını bildiren Erdoğan, 412 milyon metrekare büyüklüğe sahip 188 ayrı alanda kentsel dönüşümü sürdürdüklerini belirterek, "93 bin konut inşası devam ediyor. Yeni bir hazırlığın içindeyiz. İstanbul’da 1 milyon nüfuslu ayrı şehir kuralım. Kanal İstanbul’un bir tarafında 500 bin, diğer tarafında 500 bin olmak üzere rezerv alan oluşturalım. Avrupa ve Asya yakasında 500, 500 bir milyonluk rezerv alan. Şehrin iki yakasında yapacağımız yerleşimler uydu kent modeli olacak. Bunun için Anadolu ve Avrupa kıtasında 130 milyon metrekare yere ihtiyacımız var. Bakanlığımız yerleri büyük ölçüde belirledi. Bu alanlarda yapılacak konutlar riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız için kullanılacak. İstanbul’a ilave nüfus gelmeyecek, yeni bir nüfusun gelmesine müsaade etmeyeceğiz. İstanbul’un riskli bölgelerinde yoğunlaşan nüfusu deprem riski az olan çeperlere dağıtacağız" açıklamasını yaptı.

"7 coğrafi bölgede 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık"

500 bin konutun da bir kısmını yerinde dönüştüreceklerini açıklayan Erdoğan, 7 coğrafi bölgede rezerv şehir çalışması başlatılacağını belirterek şunları kaydetti, "Bir kısmını da zemin etütleri uygun olan yerlerde yapacağız. Sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanları sosyal donatı ve yeşil alanlarla dönüştüreceğiz. İstanbul’un trafiğini de rahatlatacağız. Biz 5 yıllık bir takvim çıkardık. Projemiz tek başına İstanbul’u değil tüm Marmara, Trakya’yı içeriyor. Bölgenin tamamını geliştireceğiz. Gelecekteki depremlere karşı hazırlı hale getireceğiz. Bu kapsamda depremlere karşı İstanbul, mekânsal strateji planını hayata geçiriyoruz. Ege Bölgesi için benzer bir çalışma hazırlığımız var. Rezerv şehir projemizi deprem tehlikesinin yüksek olduğu tüm bölgelerde yaygınlaştıracağız. Depremi yaşayan yerlerden başlayarak 7 coğrafi bölgede 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık."

Asrın felaketine karşı asrın dayanışmasının sergilendiğini söyleyen Erdoğan, "Aynı dayanışmayı depreme ve diğer afetlere karşı da sergilememiz gerekiyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Kentsel dönüşümle ilgili lütfen bize yardım edin. İnsanlarımızın can ve mal güvenliğinden başka bir şey düşünemeyiz. Bu milletin tek bir ferdi bile yıkıntılar altına can vermesin istiyoruz" dedi.

"40 yıllık siyasi hayatım her zaman bu yoğunlukta geçmiştir"

Seçim süreci yol haritasına yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bizim için siyasette bugüne kadar hiç durmak, duraksamak zaten olmadı. 40 yıllık siyasi hayatım her zaman bu yoğunlukta geçmiştir. Eşim, çocuklarım hep bu yoğunluğu benimle yaşamışlardır. Bazı programlarda da açıklamışımdır. Bir gece geç saatte eve geldim, baktım ki odamın kapısına bir pusula yapıştırılmış. ’Babacığım bir geceni de bize ayır.’ Duygulandım, sabah onu yolcu ederken de tabii dertleniyorsunuz. Gözleriniz yaşlı hale geliyorsunuz. Bütün bu duygular içinde bir siyasi hayat. Onlar da bunun dışında hayatları boyunca bunu hissettirmediler. Anneleri de hissettirmedi. Böyle bir hayat yaşadık. Burada zaman zaman eşim de deprem bölgelerine ya kendisi ya benimle gidiyor" diye konuştu.

Bayramın ikinci, üçüncü gününe deprem bölgesine konut teslimine gideceğini ifade eden Erdoğan, "Köy evlerinin teslimine gideceğiz. 17 tane köy evi var. Projeler çok güzel. Mesele siyasetin yalan üzerine değil doğrular üzerine bina edilmesidir. O güveni halka verirseniz bu halk sizinle ölüme gider. Herkes balına geçtiği kurumun başarısı kitaplaştırır. Bay Bay Kemal ise SSK’yı nasıl batırdığının, başarısızlığın kitabını yazmış Bay bay, kemal kendisinin yönetimindeki SSK hastanelerinin rezil haline uydurma bahanelerini içeren ’Vur ama dinle’ başlıklı kitabı imzalamış. Burada Bay Bay Kemal’in kendi ağzından başarısızlığının itirafı var. Öyle pişkin ki başarısızlığın sorumluluğunu kabul edemiyor.

Bir tarafta bu hastaneleri hayata geçiren Tayyip Erdoğan ve ekibi, Cumhur İttifakı var. Bir tarafta SSK başında olduğu dönemde yapılan hastaneler var. Bir tarafta terör örgütünün parlamento uzantısı ile işbirliği yapan dağdan kandilden biz Bay Bay Kemal’in yanındayız diyen teröristlerin savunduğu bir maalesef 7’li masa var. Bir tarafta hamdolsun milletinin her şeyine sahip çıkmanın ahdi içinde olan bir Cumhur İttifakı var. Biz bir taraftan Togg’u sürüyoruz piyasaya. Bütün millet iftihar içinde. Bir taraftan TCG Anadolu’yu Sarayburnu’nda milletimize tanıtıyoruz. Bunlar da diyor ki bu maket. Togg için maket, TCG Anadolu için maket. Ya bir de teşekkür edin be, yok. Bizim artık savunma sanayimizde bu kadar hijyene dikkat edilen bir gemi olamaz. 1300 üzerinde personeli var. Mavi denize açılacak oradan Türk’ün gücünü tüm dünyaya haykıracak. İnşallah görüşmelerim var. İspanya ile. Bunu biliyorsunuz İspanya ile beraber yaptık. Bu görüşmelerle bunun iki misli büyüklüğündekini yapacağız" dedi.

Uçak gemisinin daha da büyütüleceğini açıklayan Erdoğan, denizlerdeki gücün çok daha artırılması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Barbaros’un torunları Barbaros’a layık olduğunu gösterecek. 14 Mayıs’ta ben de vatandaşımdan gerekli destekleri bekliyorum" açıklamasını yaptı.

AK Parti Seçim vaatleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti, "Bugüne kadar muhalefette Bay Bay Kemal dışında diğerlerinin ismini pek anmadım. Son zamanlarda onlar da şirazesinden çıktığı için onları da masaya yatırmak gerekiyor. 14 Mayıs tarihi bir seçim. Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar dediğimiz bizim strateji belgemiz. Bu ekibin içerisinde çok yakın çalıştığım kişiler var malum. Başbakanlık makamına getirip, böyle bir yanlış yaptığım kişi. Bir diğerini genç yaşta bakanlıklara getirdiğim kişi. Bunların ekonomi ile uzaktan yakından ilgisi yok. Ekonomiden zerre kadar alakası olmayan kişilerle bir tanesi bunları bebecandır. Davos’ta bir görüşme yaptım. Sene 2013 filan o sıralar 2013’te biz IMF’nin ipini kestik. Onlarla bu görüşmeyi yaptıktan sonra 2013’e kadar devam ettik. Ödemeler bitti ondan sonra IMF ile ilişkilerimiz tamamen bitti. O zaman döviz rezervimiz 27 buçuk milyar dolardı. Başbakanlığımda MB döviz rezervi 135 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi hava atıyor zaman zaman o getirmiş oraya. Her şeyden önce haddini bileceksin. Son imzayı koyan başbakan olmadıktan sonra senin yapacağın ne olabilir. Ben 6 sıfır atacağım dediğimde olmaz diyenler. Aynı şekilde başbakanlık görevine gelenin de malum durumu. Daha sonra CHP’nin çok övdüğü bir zat var. IMF ile görüşmeler yaptıkları zaman dediler ki AK Parti IMF ‘den mali destek almalı. Biz ne dedik hayır. Biz kendimize yetiyoruz. Borçlanmadık ne oldu. Battık mı? Ana muhalefet, yavru muhalefet batırdılar mı bizi? Faizi yükseltin, hayır yükseltmeyeceğiz, düşürdük. Battık mı? Dünyada hala faizi yükseltiyorlar. Biz üşürdük. Enflasyon da yavaş yavaş düşüyor. Enflasyonun durumu şu anda iyi değil yüksek ama daha da inecek. Bizim için düşük faiz yüksek enflasyon değil. Düşük faizle yüksek yatırım. Biz de Türkiye modeli diyoruz. Türkiye modeli ile dünyada örnek olacağız."

Türkiye Gençlik ve Aile Bankası

Geçtiğimiz 20 yılda arılara bedel hizmet ve eser kazandırıldığını söyleyen Erdoğan, bu sayede Türkiye Yüzyılı vizyonunun konuşulduğunu ifade etti. Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençleri ve aileyi hedef alan sinsi oyunlar olduğunu belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde gündemlerine gençleri ve aileyi aldıklarını bildirdi.

Bu dönemde ailenin güçlenmesine ve gençlerin desteklenmesine büyük önem vereceklerini söyleyen Erdoğan, kaynağını doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlayacakları Aile ve Gençlik Bankası ile aile ve gençleri destekleyeceklerini kaydetti.

Sistemin Norveç’te halihazırda uygulandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sistemin benzerini Karadeniz doğal gazından aile ve gençlere tahsis yapılacağını söyledi. Erdoğan, "Kaynağı Karadeniz doğal gazı. Buna dokunulmayacak, orada rezerv edilecek. Bununla verdiğimiz destek aile ve gençlerimizi belli bir oranda buraya verdiğimiz destekle gençler evleneceği zaman belli bir süre ödeme yapmadan ödemesiz, faizsiz benim gencim buradan kredi kullanabilecek. Uzun süre bununla ilgili kendilerine herhangi bir ödeme sıkıntısı yaşatmayacağız. Ev hanımlarının emekliliğine sigorta primlerinin bir kısmını ödeyerek destek vereceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmalarını sağlayacağız. Gençlerimizin kendi yuvalarını kurmalarına destek olacağız 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli kredi vereceğiz. LGBT gibi sapkın akımlara karşı etkin mücadele edeceğiz. Hiç birisi kalkıp biz LGBT’ye karşıyız diyemediler. Ben bunlara LGBT masası. Biz kadın hakları ile ailenin korunmasını bir bütün olarak ele alıyoruz. Kadınlarımızı şiddet, ayrımcılık ve mağduriyetten korumayı sürdüreceğiz. Kadına şiddette Cumhur İttifakı, AK Parti çok kararlı. 21 yılda gençlerimizin, kadınlarımızın desteğini hissettik. Kadınlarımızın bu kadar desteğine karşı kadına şiddete taviz veremeyiz. Bunların karşısında yasal mevzuatlarımızı çok daha kararlı işleteceğiz. Türkiye Yüzyılı ailenin, kadının, gençlerin Yüzyılı olacak" açıklamasını yaptı.

"Bu 7’li masa bizim Kürt vatandaşlarımızı istismar ediyor"

HDP’nin Kılıçdaroğlu’na desteği ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bu 7’li masa bizim Kürt vatandaşlarımızı istismar ediyor. Yaptığı zulümlerle bir CHP ittifakı var. CHP benim Kürt vatandaşlarımı sevmek diye bir derdi yok. Bunların hepsi yalan. Doğu’da Güneydoğu’da CHP’nin esamesi okunmuyor. Terör örgütünün Güneydoğu, Doğu’daki uzantılarıyla parlamentoya girişinden bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Son yaptığımız Diyarbakır, Malatya, Erzurum olsun buralarda Kürt vatandaşlarımızla dayanışmamız çok çok iyi bir konumda. CHP ve HDP bir araya gelip kapalı kapılar ardında pazarlık yapıp anlaşmışlar. Bunların din düşmanlığı yeni değil. CHP’nin tarihinde, geçmişinde zaten din düşmanlığı var. CHP, HDP ile bir araya gelip kapalı kapılar arında yaptıkları pazarlıklarla mesaj veriyor. Bizim iktidara gelişimize kadar Güneydoğu, Doğu’da buralara yapılan yatırım var mıydı? Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP’lilerin CHP’ye hakaretlerine bile ağzını açıp tek kelime edemiyor. Değmez Bay Bay Kemal, gidicisin gidici.

Bay Bay Kemal onların desteği ile makam kapma derdinde değil mi? Selo ile ilgili olumsuz bir yaklaşımı var mı?

Selo değil mi, İmralı’daki niye yatıyor? Bunlar Selo’yu çıkarma sözü veriyor, evlat katilini İmralı’dan çıkarma sözü veriyorlar. Bu ülke terör devleti değildir. Bu ülkeden teröristlere ekmek çıkmaz. PKK’nın İmralı’daki elebaşını bırakmak istiyor. Aynı şekilde Selo’yu bırakmak istiyor" dedi.

FETÖ ve PKK’nın seçim manipülasyonu

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü, "Batı bunlara şu anda ciddi gaz veriyor. Batı’da özellikle Biden’ın yaptığı açıklama ilk gazı veren oldu. Avrupa’da Almanya bu işin başını çekiyor. Fransa aynı şekilde bu işin başını çekiyor. Bizim gözümüzde PKK ayrıdır, Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kürt düşmanı arıyorlar HDP’ye CHP’ye bakacaksın. Kürtlere yıllarca zulmeden CHP ve HDP zihniyetidir. AK Parti, Kürtlere özgürlüğü verendir. Kürt kardeşlerim en çok oyu AK Parti’ye vermiştir. Şu anda tam manasıyla yalan üzerine bina edilmiş bir konuşma serisi devam ettiriliyor. Değmez ’Bay Bay Kemal’ gidicisin. Benim milletim teröristlerle kol kola olanlara fırsat vermez" diye konuştu

"Milletim Türkiye’yi güvenilir ellere teslim edecekse her şeyiyle hazırız"

14 Mayıs’ın Türkiye için şahlanış dönemi olacağını vurgulayan Erdoğan, "Masanın etrafındakiler gidecek, Cumhur İttifakı çok farklı bir heyecanla iş başına gelecek. Edinilen tecrübeler var. Bunlarda tecrübe yok, Cumhur İttifakı’nda tecrübe var. Biz bu tecrübeyle geleceğe yürüyeceğiz. Milletim Türkiye’yi güvenilir ellere teslim edecekse her şeyiyle hazır bir kadro var. Biz bu iktidarımızla emin adımlarla yola devam edeceğiz. Yürüyeceksin ki millet arkadan yürüyecek. Biz güçlü, başarılı yönetim için iki şart olduğuna inanıyoruz. Güçlü lider ve başarılı bir kadro. Bu kadro dünyada örnek bir konumuna yerleşti. Eğitimde, sağlıkta, altyapıda, tarıma attığımız adımlar... 15 Mayıs sabahı birçok muhalefet lideri siyasi mevta olacak" dedi.

İstanbul Finans Merkezi

"İstanbul’u bir finans merkezi haline getireceğiz demiştik." diyen Erdoğan, "Osmanlı’da bu işin merkezi Galata’ydı. Anadolu Yakası’nda etütleri yaptık ve ideal yer olarak burayı belirledik. İstanbul’u dünyadaki finansı buraya çekecek bir merkez haline getirmemiz gerekirdi. Talipler çoğalıyor ’bize de yer’ diye. Merkez Bankası ve kamu bankalarını buraya alalım diye konuştuğum zaman o masanın etrafındakiler ’olmaz’ dediler. Mimari olarak bunu gören Batılı dostları projeyi beğendiler. Burada kamu bankaları, Merkez Bankası ve diğer kurumlar yerini alacak. Türkiye’nin gurur duyacağı bir merkez ortaya çıktı. Londra piyasası çöktü, New York çöktü. İstanbul şimdi bunu fırsata çevirecek. Uluslararası finans sektörü buraya gözünü dikecek. Bölgesel ve küresel finans merkezleri arasında İstanbul yerini alacak. 10 yılda İstanbul Finans Merkezini dünyada ilk 10 finans merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Türkiye Yüzyılı finans ayağı sembolü inşallah burası olacak" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Gazı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Müjdemizi 20 Nisan’da açıklayacağız. Karadeniz Gazı’nın ilk fazını Filyos’ta devreye alacağız. İftarı da Filyos’ta açacağız. Sakarya gaz sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesidir. 16 Nisan itibari ile kuyulardaki vanalar açılarak deniz altındaki ana iletim hattına gaz verilmeye başlandı. Sahadaki üretimi 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. 3. faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacağız. Yeni keşifler için hazırlıklar yapıyoruz. Orta Karadeniz’de sismik araştırmalar tamamlandı, değerlendirme aşamasına geçildi. Doğu Karadeniz’de sismik çalışmalar sürüyor. Sismik çalışmaların ardından sondaj çalışmaları başlayacak. Batı Karadeniz’deki keşif bölgenin potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. İnşallah hem kendi gazını üretecek hem de diğer ülkelere gaz satacak duruma geleceğiz" açıklamasını yaptı.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde son durum

Birer yıl arayla üç ünitenin devreye alınacağını kaydeden Erdoğan, "Törene sayın Putin video konferansla katılacak. İlk ünite elektrik üretimine başlayacak. Ülkemizin elektriğinin yüzde 10’u bu santralden karşılanacak. Ekonomiye 6 buçuk milyar dolar katkı sağlayacak. Akkuyu ayrıca 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da önleyecek. Yeni dönemde ülkemizin ikinci nükleer güç santrali ile ilgili hazırlıkları hızlandıracağız” dedi.

Trakya’dan da Batı’ya doğal gaz dağıtımı yapacaklarını açıklayan Erdoğan, ”Türkiye dünyanın en önemli nükleer güçlerinden biri olacak. Burada 4 ünite var biz ilkini açacağız. Birer yıl arayla üç ünite devreye alınacak. Ülke ekonomisine 6,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda enerjinin yüzyılı olacak" diye konuştu.

"Sudan’da yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan’da yaşanan gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini belirterek, "Anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Sudanlıların, ülkenin geleceğini birlikte inşa etmeyi sürdürmelerini temenni ediyoruz. Sudan’da yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun kardeşimizle görüştüm. Sudan’daki iki tarafla da görüşeceğim" diye konuştu